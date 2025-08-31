menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Khasiat Alpukat untuk Ibu Hamil, Tinggi Kandungan Serat

4 Khasiat Alpukat untuk Ibu Hamil, Tinggi Kandungan Serat

4 Khasiat Alpukat untuk Ibu Hamil, Tinggi Kandungan Serat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Alpukat. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ALPUKAT merupakan salah satu buah yang bisa diolah ke dalam berbagai hidangan, baik gurih dan manis.

Alpukat juga bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Hal ini karena buah alpukat mengandung asam lemak tak jenuh tunggal sehingga mempunyai manfaat bagi perkembangan sang jabang bayi.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mempunyai kandungan asam folat

Manfaat alpukat untuk ibu hamil ialah mempunyai kandungan asam folat.

Asam folat adalah nutrisi utama pada masa kehamilan yang memproduksi dan memelihara sel-sel baru sehingga mencegah terjadinya cacat lahir pada bayi.

Baca Juga:

Memenuhi kecukupan folat selama trimester pertama kehamilan sangat penting karena sistem saraf pusat bayi (termasuk otak dan sumsum tulang belakang) sedang terbentuk di masa ini.

Selain itu, asam folat juga bermanfaat untuk mencegah komplikasi kehamilan seperti depresi, anemia, cacat lahir, keguguran, dan preeklampsia.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi buah alpukat untuk ibu hamil dan salah satunya ialah tentu saja tinggi kandungan serat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI