4 Khasiat Alpukat untuk Ibu Hamil, Tinggi Kandungan Serat
jpnn.com, JAKARTA - ALPUKAT merupakan salah satu buah yang bisa diolah ke dalam berbagai hidangan, baik gurih dan manis.
Alpukat juga bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Hal ini karena buah alpukat mengandung asam lemak tak jenuh tunggal sehingga mempunyai manfaat bagi perkembangan sang jabang bayi.

1. Mempunyai kandungan asam folat
Manfaat alpukat untuk ibu hamil ialah mempunyai kandungan asam folat.
Asam folat adalah nutrisi utama pada masa kehamilan yang memproduksi dan memelihara sel-sel baru sehingga mencegah terjadinya cacat lahir pada bayi.
Memenuhi kecukupan folat selama trimester pertama kehamilan sangat penting karena sistem saraf pusat bayi (termasuk otak dan sumsum tulang belakang) sedang terbentuk di masa ini.
Selain itu, asam folat juga bermanfaat untuk mencegah komplikasi kehamilan seperti depresi, anemia, cacat lahir, keguguran, dan preeklampsia.
Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi buah alpukat untuk ibu hamil dan salah satunya ialah tentu saja tinggi kandungan serat.
