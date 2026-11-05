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4 Khasiat Bawang Putih Campur Jahe, Bantu Redakan Batuk dengan Cepat

4 Khasiat Bawang Putih Campur Jahe, Bantu Redakan Batuk dengan Cepat
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Jahe. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - JAHE dan bawang putih merupakan herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Jahe dan bawang putih ternyata merupakan makanan terapeutik yang bisa ditemukan di dapur dengan mudah.

Jahe dan bawang putih sama mengandung antioksidan tinggi dan beberapa jenis vitamin serta mineral yang dulu sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan penyembuhan penyakit.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan Aktivitas Hubungan Ranjang

Secara penggunaan umum, jahe penting untuk meningkatkan sirkulasi darah sehingga secara otomatis juga bisa meningkatkan rangsangan pria.

Jahe dan bawang putih sama sama masuk sebagai afrodisiak dan sudah terbukti bisa meningkatkan gairah.

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Bawang putih bahkan telah digunakan selama berabad abad sebagai afrodisial dan dikenal sebagai peningkat libido dan stamina secara alami.

2. Perawatan Penderita Diabetes

Jahe sangat baik untuk menurunkan kadar gula darah, di mana minum 1 sendok makan jus jahe bersama 1 gelas air di pagi hari sudah cukup ampuh untuk mengontrol gula darah.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi jahe yang dicampur bawang putih untuk kesehatan dan salah satunya ialah meredakan batuk.

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