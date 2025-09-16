menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Khasiat Bawang Putih Campur Madu, Bikin Kanker Ogah Menyerang

4 Khasiat Bawang Putih Campur Madu, Bikin Kanker Ogah Menyerang

4 Khasiat Bawang Putih Campur Madu, Bikin Kanker Ogah Menyerang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bawang Putih. Foto : Ricardo/JPNN com

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG putih selalu ada di dapur yang biasanya digunakan untuk menambah aroma beberapa hidangan gurih.

Bawang putih merupakan salah satu rempah yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Ramuan alami yang ampuh digunakan di antaranya adalah kombinasi dari bawang putih dan madu untuk mengatasi beberapa jenis penyakit.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Memperbaiki Sirkulasi Darah

Bawang putih campur madu merupakan sumber antioksidan yang sangat tinggi, sehingga bisa meningkatkan kinerja lambung yang sangat penting untuk proses penyerapan zat besi.

Dengan makin lancarnya penyerapan zat besi dalam tubuh, maka sirkulasi darah dalam tubuh juga bisa berjalan dengan baik.

Baca Juga:

Selain itu, kandungan mineral dan vitamin dalam madu serta bawang putih juga sangat baik untuk meningkatkan kualitas darah yang sehat dan sangat disarankan untuk di konsumsi dengan teratur setiap hari.

Caranya siapkan 3 siung bawang putih lalu cincang sampai halus.

Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi bawang putih campur madu yang baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah mencegah serangan kanker.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI