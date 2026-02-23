4 Khasiat Buka Puasa dengan Mentimun Suri, Wanita Pasti Suka
jpnn.com, JAKARTA - TIMUN suri merupakan salah satu buah yang banyak dicari saat bulan ramadhan.
Biasanya, buah yang satu ini diolah dalam bentuk es. Rasanya yang manis dan segar membuatnya banyak diburu sebagai pelepas dahaga setelah seharian penuh berpuasa.
Selain rasanya yang segar, ternyata es timun suri juga punya banyak manfaat untuk kesehatan tubuh.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mencegah penuaan kulit
Mentimun suri mengandung vitamin C yang sangat penting untuk pembentukan kolagen.
Kandungan vitamin C dalam buah mentimun suri juga bisa membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari dan penuaan.
2. Meningkatkan imun tubuh
Kandungan vitamin C yang tinggi di dalam buah mentimun suri juga bermanfaat untuk meningkatkan sistem imun tubuh.
Sistem imun yang baik akan membuat tubuh terhindar dari risiko terinfeksi berbagai penyakit.
Ada beberapa manfaat buka puasa dengan minum es mentimun suri dan salah satunya ialah membantu menurunkan berat badan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ramadan Datang, Liga Inggris Siapkan Skema Khusus di Tengah Pertandingan
- Buka Puasa ala 'Lentera Pak Sabar' seperti Nostalgia Kampung Halaman
- 3 Manfaat Susu Kedelai Campur Madu, Baik untuk Pencernaan Anda
- 5 Manfaat Jahe Merah, Pria Pasti Suka
- Hutama Karya Optimalkan Fungsi 26 Masjid Al-Hikmah, Keseimbangan Spiritual dan Profesionalisme
- 4 Khasiat Minum Air Lemon, Ampuh Redakan Stres