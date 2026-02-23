menu
4 Khasiat Buka Puasa dengan Mentimun Suri, Wanita Pasti Suka

Ilustrasi: Mentimun suri. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - TIMUN suri merupakan salah satu buah yang banyak dicari saat bulan ramadhan.

Biasanya, buah yang satu ini diolah dalam bentuk es. Rasanya yang manis dan segar membuatnya banyak diburu sebagai pelepas dahaga setelah seharian penuh berpuasa.

Selain rasanya yang segar, ternyata es timun suri juga punya banyak manfaat untuk kesehatan tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah penuaan kulit

Mentimun suri mengandung vitamin C yang sangat penting untuk pembentukan kolagen.

Kandungan vitamin C dalam buah mentimun suri juga bisa membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari dan penuaan.

2. Meningkatkan imun tubuh

Kandungan vitamin C yang tinggi di dalam buah mentimun suri juga bermanfaat untuk meningkatkan sistem imun tubuh.

Sistem imun yang baik akan membuat tubuh terhindar dari risiko terinfeksi berbagai penyakit.

Ada beberapa manfaat buka puasa dengan minum es mentimun suri dan salah satunya ialah membantu menurunkan berat badan.

