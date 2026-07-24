4 Khasiat Daun Jeruk Nipis Campur Madu yang Luar Biasa

jpnn.com, JAKARTA - DAUN jeruk nipis telah lama dipercaya bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Apalagi jika dicampur dengan madu. Sebab, daun jeruk nipis mengandung vitamin C; minyak esensial; rosmarinik; apigenin; luteolin; flavonoid; kaempferol; quercetin; dan masih banyak lagi senyawa aktif lainnya.

Untuk membuat ramuan herbal ini sangatlah mudah. Siapkan 11 lembar daun jeruk nipis.

Cuci bersih dan rebus daun jeruk nipis dengan 500 ml air hingga mendidih.

Setelah mendidih angkat dan biarkan sampai hangat. Ambil 1 gelas air rebusan lalu campur dengan madu secukupnya. Air rebusan tersebut diminum dua kali sehari selama tiga hari berturut-turut.

Kemudian bisa dikonsumsi lagi secara kondisional sesuai kebutuhan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menyembuhkan Flu

Jika mengalami influenza yang parah, daun jeruk nipis ini juga bisa dikonsumsi untuk mengalahkan virus penyebab flu.