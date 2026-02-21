4 Khasiat Daun Salam Campur Kayu Manis, Wanita Pasti Suka

jpnn.com, JAKARTA - DAUN salam merupakan salah satu bumbu dapur yang mengandung segudang manfaat.

Untuk mendapatkan manfaat sehat daun salam, Anda bisa mengonsumsinya dalam bentuk minuman.

Daun salam ini merupakan minuman aromatik yang baik untuk pencernaan dan kesehatan secara keseluruhan.

Sedangkan, untuk kayu manis bermanfaat sebagai antijamur, antiradang, dan antiseptik.

Ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kulit kayu manis efektif melawan organisme yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan.

Untuk mendapatkan bahan-bahannya pun tak sulit, cukup menyediakan 1 liter air, 2 batang kayu manis, 5 lembar daun salam kering.

Cara membuatnya, panaskan 1 liter air dalam panci. Kemudian setelah mendidih, tambahkan daun salam dan kayu manis.

Biarkan mendidih selama 20 menit. Kemudian Matikan api, keluarkan dan biarkan selama 30 menit.