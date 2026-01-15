menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Khasiat Daun Sirih Campur Kunyit, Ampuh Mengendalikan Gula Darah

4 Khasiat Daun Sirih Campur Kunyit, Ampuh Mengendalikan Gula Darah

4 Khasiat Daun Sirih Campur Kunyit, Ampuh Mengendalikan Gula Darah
Ilustrasi kunyit. Foto: Laman MSN

jpnn.com, JAKARTA - SIRIH dan kunyit merupakan herbal yang bisa membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Apalagi kandungan daun sirih menyimpan antioksidan, senyawa antibakteri, mineral, vitamin A, C, dan K, yang berfungsi menghilangkan bau tak sedap atau pun keputihan.

Sama seperti sirih, kunyit juga mengandung berbagai nutrisi yang baik untuk kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengendalikan gula darah

Tidak ada salahnya untuk mencoba menggunakan pengobatan alami untuk mengendalikan gula darah tetap stabil.

Salah satu yang bisa dicoba adalah kunyit. Sebuah studi tinjauan terbitan tahun 2013 menunjukkan curcumin bisa menurunkan kadar glukosa dalam darah.

Penelitian lain menunjukkan bahwa suplemen ekstrak kunyit membantu meningkatkan fungsi insulin, menstabilkan kadar gula darah, dan membuat gejala diabetes lebih mudah ditangani.

Hal ini kemudian membantu menurunkan risiko komplikasi terkait diabetes yang diakibatkan oleh peradangan.

Ada beberapa manfaat mengonsumsi daun sirih yang dicampur kunyit untuk kesehatan dan salah satunya mengendalikan gula darah.

