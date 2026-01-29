menu
4 Khasiat Daun Sirih Campur Madu yang Luar Biasa

Daun sirih. Foto: istimewa

jpnn.com, JAKARTA - DAUN sirih sering digunakan sebagai salah satu herbal untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Bahkan, daun sirih merupakan salah satu bahan herbal yang aman dikonsumsi untuk mengatasi berbagai penyakit.

Pasalnya, daun sirih mengandung minyak atsiri, minyak terbang, pati, diatase, antioksidan, anti jamur, kavikol, zat samak, alkoloid, propane, tannin, cyneole, sesquiterpene, asam askorbat dan masih banyak lagi.

Jika mengonsumsi air rebusan daun sirih yang dicampur dengan madu, maka akan menambah khasiat dari daun sirih.

Ambil 7-8 lembar daun sirih rebus dengan 1 liter air hingga mendidih. Setelah itu saring dan tambahkan madu secukupnya.

Minum 1 gelas setiap hari selama satu minggu untuk pengobatan.

Setelah itu, air daun sirih bisa diminum rutin satu minggu sekali.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Ada beberapa manfaat daun sirih yang dicampur madu yang baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah membantu mengobati batuk.

