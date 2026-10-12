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4 Khasiat Jagung untuk Menurunkan Berat Badan

4 Khasiat Jagung untuk Menurunkan Berat Badan
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Jagung. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - JAGUNG merupakan salah satu makanan bergizi yang bisa diolah ke dalam berbagai hidangan.

Jagung adalah tanaman yang banyak tersedia dan digemari di India yang dikonsumsi sebagai bagian dari budaya makanan jalanan, di acara barbekyu, diolah menjadi roti, pakoda, dan banyak hidangan lezat lainnya.

Karena sangat mudah didapatkan dan harganya terjangkau, banyak orang mungkin bertanya-tanya apakah jagung bisa dianggap bermanfaat untuk kesehatan dan penurunan berat badan.

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Dengan kontroversi seputar zat aditif makanan seperti sirup jagung fruktosa tinggi, dan karena jagung memiliki indeks glikemik tinggi dan kalori tinggi, orang mungkin berasumsi bahwa jagung secara umum tinggi kalori dan buruk untuk kesehatan.

Namun mereka salah. Jagung murni dan tidak diolah dalam bentuk alaminya merupakan tambahan yang bagus untuk diet jika tujuan Anda adalah penurunan berat badan.

Bahkan jagung manis bermanfaat untuk penurunan berat badan jika dikonsumsi dalam jumlah sedang.

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Namun, jika Anda menderita diabetes atau memiliki kondisi medis tertentu, harap konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi jagung dalam bentuk apa pun.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa manfaat jagung yang bisa membantu menurunkan berat badan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya tinggi serat larut.

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