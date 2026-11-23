jpnn.com, JAKARTA - JAHE merah dan madu merupakan herbal yang mengandung segudang manfaat.

Sebab, jahe merah campur madu ini sangat tinggi akan kandungan vitamin C; magnesium; dan mineral.

Selain itu, jahe campur madu mengandung berbagai minyak esensial seperti phelladrene; cineol; gingerol; shogaol dan citral.

Untuk membuat herbal ini sebenarnya sangat mudah. Siapkan 3 siung jahe merah, tumbuk jahe dan rebus dengan 500 ml air sampai mendidih.

Setelah mendidih angkat, tunggu sampai hangat dan campurkan madu secukupnya. Aduk sampai rata.

Pria bisa mengonsumsi setiap malam selama satu minggu, kemudian kondisional sesuai kebutuhan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menyembuhkan gejala radang sendi

Jahe merah memang memiliki efek antiinflamasi yang sangat kuat, sehingga akan membantu meringankan nyeri sendi yang bisa menyebabkan arthritis.