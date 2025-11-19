menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Khasiat Jambu Biji untuk Menurunkan Berat Badan

4 Khasiat Jambu Biji untuk Menurunkan Berat Badan

4 Khasiat Jambu Biji untuk Menurunkan Berat Badan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jambu biji. Foto: Thevapemall

jpnn.com, JAKARTA - JAMBU biji merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Makanan super eksotis dan diet trendi populer di kalangan mereka yang mencari metode sehat dan berkelanjutan untuk mengelola berat badan mereka.

Namun, solusi sederhana terkadang bisa ditemukan pada buah-buahan yang lebih dikenal yang tersedia di pasaran, seperti jambu biji.

Baca Juga:

Mengonsumsi jambu biji untuk menurunkan berat badan bisa menjadi pendekatan yang sederhana dan efisien untuk menurunkan berat badan ekstra.

Buah tropis ini, yang biasanya disajikan dengan taburan cabai atau sebagai minuman yang menyegarkan, lebih dari sekadar suguhan lezat.

Ini adalah sumber nutrisi yang bisa membantu upaya penurunan berat badan Anda.

Baca Juga:

Namun, konsumsi buah yang manis dan asam ini secara berlebihan bisa menimbulkan konsekuensi negatif.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi jambu biji yang ternyata bisa membantu menurunkan berat badan dan salah satunya adalah rendah kalori.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI