4 Khasiat Jengkol untuk Penderita Diabetes yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - JENGKOL merupakan salah satu makanan yang bisa menimbulkan bau mulut.

Namun, tahukah Anda, mengonsumsi jengkol baik untuk penderita diabetes.

Jengkol biasanya dikonsumsi sebagai lauk dan lalapan. Selain memiliki rasa yang khas, jengkol dikenal memiliki beberapa manfaat kesehatan untuk tubuh.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengendalikan kadar gula darah

Salah satu khasiat jengkol adalah untuk menjaga gula darah tetap stabil.

Berdasarkan studi dari Journal of the Science of Food and Agriculture, jengkol diyakini bisa membantu menurunkan kadar gula darah.

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Berdasarkan hasil studi, mengonsumsi jengkol bisa bermanfaat dalam memproduksi hormon insulin.

2. Menurunkan risiko penyakit jantung akibat diabetes

Jengkol juga memiliki khasiat yang luar biasa, terutama dalam meminimalisasi dampak terkena sakit jantung karena diabetes.