4 Khasiat Jintan Hitam Campur Kunyit, Bantu Obati Keputihan

jpnn.com, JAKARTA - JINTAN hitam dan kunyit merupakan herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Pasalnya, dalam kunyit mengandung kurkumin; sesmetoksikumin; bisdesmetoksikurkumin; resim; pati; karbohidrat; protein; selulosa dan lemak.

Kunyit juga diketahui kaya akan vitamin C; antioksidan; zat pahit; zat besi; fosfor; kalsium; hingga minyak atsiri.

Cara membuat air rebusan kunyit campur jintan hitam sangat gampang.

Sediakan 5 ruas rimpang kunyit, 5 Lembar daun sirih, 2 sdt jintan hitam, 2 sdt madu, dan 1 liter air.

Kupas kunyit lalu tumbuk dan potong daun sirih kecil-kecil, campurkan jintan hitam lalu rebus dengan 1 liter air sampai mendidih.

Setelah mendidih, angkat dan tunggu sampai hangat. Saring ke dalam gelas.

Ambil sebanyak setengah gelas dengan tambahan madu secukupnya.