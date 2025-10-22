4 Khasiat Jus Lidah Buaya yang Luar Biasa
jpnn.com, JAKARTA - LIDAH buaya merupakan tanaman yang baik untuk menjaga kesehatan kulit dan rambut.
Namun, beberapa penelitian medis mengungkap beberapa manfaat lidah buaya lain bagi kesehatan tubuh.
Lidah buaya biasanya diolah menjadi jus, teh, dan minuman produksi pabrik lainnya.
Hal itu dikarenakan kandungan nutrisi dan mineral yang dimiliki oleh lidah buaya.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Baik untuk sistem kekebalan
Jus lidah buaya juga bekerja dengan sangat baik dalam menjaga sistem kekebalan tubuh, mampu mengurangi massa tumor, dan menghambat perkembangan sel kanker.
Minum jus lidah buaya juga bisa menjadi alternatif alami untuk memperbaiki kondisi sel kulit yang rusak dan berkhasiat mencerahkan kulit. Bisa juga digunakan sebagai antiaging.
Selain itu kandungan nutrisinya mampu membantu dalam melawan infeksi bakteri dan jamur.
Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi jus lidah buaya yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah sebagai antimikroba.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 10 Manfaat Bawang Putih, Bantu Jaga Kesehatan Otak
- 8 Manfaat Lidah Buaya untuk Rambut yang Luar Biasa
- 4 Manfaat Jus Seledri, Baik untuk Sistem Imun Tubuh
- Jaga Kesehatan Usus dengan Mengonsumsi 7 Minuman Detoks Ini
- 4 Manfaat Lidah Buaya yang Tidak Terduga
- 5 Manfaat Lidah Buaya untuk Kulit, Wanita Pasti Suka