4 Khasiat Jus Nanas yang Bikin Kaget
jpnn.com, JAKARTA - NANAS merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang karena mengandung nutrisi yang luar biasa.
Nanas memiliki rasa manis sedikit asam. Anda bisa mengonsumsi nanas begitu saja atau diolah dalam bentuk jus, puding, salad, cake, dan lainnya.
Jus nanas menjadi pilihan tepat bagi kamu yang mencari minuman segar dan kaya gizi.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Kaya Antioksidan
Jus nanas mengandung polifenol, sejenis antioksidan alami yang berperan mengurangi peradangan dalam tubuh.
Polifenol juga memberi buah dan sayur rasa, warna, serta aroma khasnya.
Antioksidan membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan menurunkan risiko berbagai penyakit.
2. Menjaga Hidrasi Tubuh
Sekitar 85 persem jus nanas terdiri dari air, sehingga sangat efektif untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi.
