menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Khasiat Jus Nanas yang Bikin Kaget

4 Khasiat Jus Nanas yang Bikin Kaget

4 Khasiat Jus Nanas yang Bikin Kaget
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi Nanas. Foto: Freenology

jpnn.com, JAKARTA - NANAS merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang karena mengandung nutrisi yang luar biasa.

Nanas memiliki rasa manis sedikit asam. Anda bisa mengonsumsi nanas begitu saja atau diolah dalam bentuk jus, puding, salad, cake, dan lainnya.

Jus nanas menjadi pilihan tepat bagi kamu yang mencari minuman segar dan kaya gizi.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kaya Antioksidan

Jus nanas mengandung polifenol, sejenis antioksidan alami yang berperan mengurangi peradangan dalam tubuh.

Polifenol juga memberi buah dan sayur rasa, warna, serta aroma khasnya.

Baca Juga:

Antioksidan membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan menurunkan risiko berbagai penyakit.

2. Menjaga Hidrasi Tubuh

Sekitar 85 persem jus nanas terdiri dari air, sehingga sangat efektif untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi.

Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi jus nanas yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah kaya akan antioksidan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI