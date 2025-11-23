menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Khasiat Jus Wortel Campur Mentimun, Wanita Pasti Suka

4 Khasiat Jus Wortel Campur Mentimun, Wanita Pasti Suka

4 Khasiat Jus Wortel Campur Mentimun, Wanita Pasti Suka
Mentimun. Foto: The Juice Chief

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai jenis jus yang aman Anda konsumsi dan baik untuk kesehatan.

Salah satunya ialah jus wortel yang dicampur dengan mentimun.

Wortel mengandung banyak vitamin seperti A, C, D, E dan K serta beberapa mineral seperti kalsium, potasium, serat dan magnesium.

Sedangkan dalam mentimun mengandung kadar air yang sangat tinggi, vitamin A dan C, klorofil, vitamin K dan juga silika.

Sehingga membuat manfaat jus timun campur wortel ini sangat dahsyat untuk kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Sumber Antioksidan

Dalam jus wortel campur mentimun ternyata mengandung sumber antioksidan yang sangat kuat untuk menangkal berbagai penyakit ringan maupun serius.

Jus campuran ini sangat ampuh untuk meningkatkan imun tubuh, sehingga bisa mencegah bakteri berbahaya, virus, peradangan dan juga radikal bebas.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi jus wortel yang dicampur dengan mentimun untuk kesehatan dan salah satunya ialah kaya antioksidan.

