4 Khasiat Kencur, Penyakit Ganas Ini Bakalan Ogah Mendekat
jpnn.com, JAKARTA - KENCUR merupakan salah satu herbal yang mengandung segudang manfaat.
Jamu tradisional yang sering ditemui di penjual gendong ini juga memiliki kandungan minyak atsiri dan senyawa alkaloid yang kaya nutrisi.
Adapun dua kandungan tersebut memiliki manfaat baik untuk sembuhkan beragam penyakit.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menurunkan Kolesterol
Kencur dan bahan-bahan herbal lainnya bisa mengurangi kadar lemak darah.
Kencur mempromosikan produksi empedu dalam tubuh. Empedu bertanggung jawab untuk penyerapan nutrisi dan menghilangkan toksin, termasuk kolesterol jahat.
2. Atasi Menstruasi
Penduduk Thailand menggunakan kencur sebagai obat untuk masalah menstruasi dan gangguan pencernaan.
Ramuan yang mengandung kencur juga diyakini bisa mengatasi masalah kesehatan, seperti demam, amubiasis, memar dan bengkak, jerawat, sakit kepala, rematik, sakit gigi, dan pilek.
Ada beberapa manfaat kencur yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu mengobati diare.
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