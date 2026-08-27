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4 Khasiat Kopi Campur Lemon, Baik untuk Kesehatan Kulit

4 Khasiat Kopi Campur Lemon, Baik untuk Kesehatan Kulit
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Ilustrasi kopi. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman yang kaya akan kandungan kafein.

Sedangkan lemon merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Orang-orang suka menambahkan lemon ke segelas air hangat atau secangkir teh hitam.

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Namun, beranikah Anda menambahkan sedikit perasan lemon ke dalam secangkir kopi Anda setiap pagi dan meminumnya saat perut kosong?

Kombinasi lemon dan kopi telah disebut-sebut sebagai minuman penurun berat badan oleh netizen.

Kopi bisa membantu Anda menurunkan berat badan jika Anda tidak memilih minuman dengan susu dan gula, yang tinggi kalori.

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Beberapa orang juga percaya bahwa air lemon membantu menurunkan berat badan.

Apakah itu berarti kopi dengan lemon adalah obat penurun berat badan yang patut Anda coba?

Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi kopi yang dicampur dengan lemon untuk kesehatan dan salah satunya baik untuk kulit.

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