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4 Khasiat Kopi Campur Madu, Pria Pasti Suka

4 Khasiat Kopi Campur Madu, Pria Pasti Suka
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Kopi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman yang kaya akan kandungan kafein.

Namun, masih banyak yang tidak tahu manfaat kopi jika dikonsumsi dengan mencampurkannya bersama madu.

Kopi yang dicampur madu memang terlihat unik karena biasanya kopi dinikmati dengan gula atau tanpa gula.

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Mencampur kopi dengan madu ternyata memiliki beberapa manfaat untuk kesehatan.

Cara membuat ramuan kuat ini sangat mudah. Sediakan 1 sendok makan kopi hitam, 1 sendok makan madu, dan 1/2 gelas air panas.

Masukkan madu ke dalam gelas, tambahkan kopi hitam. Aduk hingga rata dan tuang air panas.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah Impotensi

Para pria bisa mencoba mengonsumsi rutin kopi hitam campur madu apabila memiliki risiko terkena impotensi atau sekadar ingin mencegahnya.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi kopi yang dicampur madu untuk kesehatan dan salah satunya ialah memperkuat jantung.

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