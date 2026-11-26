jpnn.com, JAKARTA - JAHE dan kunyit merupakan beberapa herbal dengan manfaat yang luar biasa.

Anda bisa menambahkan kunyit dan jahe ke dalam smoothie atau teh.

Berikut beberapa manfaat mengonsumsi jahe dan kunyit , seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Mengurangi Nyeri Kronis

Efek antiperadangan pada jahe dan kunyit bisa membantu mengurangi rasa sakit akibat peradangan.

Sebuah penelitian terhadap 60 orang penderita osteoartritis lutut membandingkan efek ekstrak kunyit, lada hitam, dan jahe dengan Aleve (naproxen).

Para peneliti menemukan bahwa kombinasi herbal tersebut sama efektifnya dengan Aleve dalam mengurangi rasa sakit dan peradangan jika dikonsumsi dua kali sehari selama empat minggu.

2. Meningkatkan Kesehatan Pencernaan

Jahe telah digunakan selama bertahun-tahun untuk mengatasi mual.

Kandungan senyawa dalam jahe, seperti gingerol dan shogaol, membantu perut lebih cepat kosong serta melancarkan pencernaan.