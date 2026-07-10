4 Khasiat Kunyit Campur Jintan Hitam, Wanita Pasti Suka
jpnn.com, JAKARTA - KUNYIT dan jintan hitam merupakan herbal yang telah lama dikenal bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Kunyit mengandung kurkumin; sesmetoksikumin; bisdesmetoksikurkumin; resim; pati; karbohidrat; protein; selulosa dan lemak.
Kunyit juga diketahui kaya akan vitamin C; antioksidan; zat pahit; zat besi; fosfor; kalsium; hingga minyak atsiri.
Cara membuat air rebusan kunyit campur jintan hitam sangat gampang.
Sediakan 5 Ruas rimpang kunyit, 5 Lembar daun sirih, 2 sdt jintan hitam, 2 sdt madu, dan 1 liter air.
Kupas kunyit lalu tumbuk dan potong daun sirih kecil-kecil, campurkan jintan hitam lalu rebus dengan 1 liter air sampai mendidih.
Setelah mendidih, angkat dan tunggu sampai hangat. Saring ke dalam gelas.
Ambil sebanyak setengah gelas dengan tambahan madu secukupnya.
Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi kunyit yang dicampur jintan hitam untuk kesehatan dan salah satunya mengendalikan gula darah.
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