4 Khasiat Kunyit Campur Lemon yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - LEMON dan kunyit sering digunakan sebagai herbal untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Lemon kaya akan sumber vitamin C dan antioksidan yang bisa melawan radikal bebas.

Tidak hanya dikenal dengan kandungan vitamin C yang tinggi, air lemon juga mengandung asam sitrat yang diyakini bisa mencegah batu ginjal.

Air lemon bisa juga dicampur dengan rempah kunyit. Sebab, kunyit mengandung zat aktif kurkumin yang bermanfaat sebagai antiradang paten.

Ada kurang lebih 200 miligram kurkumin dalam satu sendok teh kunyit segar yang diparut halus atau versi bubuknya.

Kurkumin bekerja mengurangi peradangan dengan menurunkan kadar histamin sementara meningkatkan produksi kortison alami di kelenjar adrenal.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengendalikan gula darah

Tidak ada salahnya untuk mencoba menggunakan pengobatan alami untuk mengendalikan gula darah tetap stabil.