menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Khasiat Kunyit Campur Lemon yang Bikin Kaget

4 Khasiat Kunyit Campur Lemon yang Bikin Kaget

4 Khasiat Kunyit Campur Lemon yang Bikin Kaget
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Lemon. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - LEMON dan kunyit sering digunakan sebagai herbal untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Lemon kaya akan sumber vitamin C dan antioksidan yang bisa melawan radikal bebas.

Tidak hanya dikenal dengan kandungan vitamin C yang tinggi, air lemon juga mengandung asam sitrat yang diyakini bisa mencegah batu ginjal.

Baca Juga:

Air lemon bisa juga dicampur dengan rempah kunyit. Sebab, kunyit mengandung zat aktif kurkumin yang bermanfaat sebagai antiradang paten.

Ada kurang lebih 200 miligram kurkumin dalam satu sendok teh kunyit segar yang diparut halus atau versi bubuknya.

Kurkumin bekerja mengurangi peradangan dengan menurunkan kadar histamin sementara meningkatkan produksi kortison alami di kelenjar adrenal.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengendalikan gula darah

Tidak ada salahnya untuk mencoba menggunakan pengobatan alami untuk mengendalikan gula darah tetap stabil.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi kunyit yang dicampur lemon untuk kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja mengatasi peradangan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI