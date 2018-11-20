4 Khasiat Lemon Campur Madu, Cegah Serangan Infeksi Saluran Kemih
jpnn.com, JAKARTA - LEMON merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang dan baik untuk menjaga kesehatan tubuh Anda.
Sebab, lemon merupakan buah-buahan dalam genus citrus dengan rasa yang khas yaitu asam, tetapi sangat kaya akan kandungan vitamin C.
Sementara, madu mempunyai manfaat yang luar biasa. Madu mempunyai kandungan antibakteri alami dan antiinflamasi yang membuat madu banyak dipilih orang sebagai makanan yang sering dikonsumsi.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Meningkatkan sistem imunitas
Di dalam lemon, kandungan vitamin C yang tinggi memang akan menambah sistem kekebalan tubuh, karena vitamin C mampu melindungi tubuh dari radikal bebas.
Ditambah dengan madu yang mengandung antioksidan alami akan makin memberikan manfaat luar biasa untuk sistem kekebalan tubuh.
Dengan demikian, mengonsumsi lemon dan madu secara teratur setiap pagi akan mendapatkan tubuh yang lebih sehat dan tidak mudah terserang penyakit.
2. Membantu detoksifikasi tubuh
Jika tetap ingin melakukan detoksifikasi tubuh dengan biaya yang lebih terjangkau, sebaiknya membuat minuman detoks sendiri.
Ada beberapa manfaat mengonsumsi lemon yang dicampur dengan madu untuk kesehatan dan salah satunya ialah mencegah infeksi saluran kemih.
