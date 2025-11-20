4 Khasiat Lobak Putih, Ampuh Obati Penyakit Asma

jpnn.com, JAKARTA - PARA ahli kesehatan menganjurkan kita agar selalu mengonsumsi berbagai jenis sayuran.

Salah satunya ialah lobak putih. Bagi penyuka sayuran atau tertarik untuk mencoba hidangan baru, makanan yang diolah dari lobak putih ini bisa menjadi pilihan menarik.

Lobak putih ini biasanya sering dikonsumsi sebagai sup, tumis dan juga salad.

Meski kurang populer, kandungan zat gizi di dalamnya sudah tidak perlu diragukan lagi.

Terbukti menurut Data Komposisi Pangan miliki Kementerian Kesehatan RI, ada beragam nutrisi penting yang terkandung pada jenis lobak ini.

Dalam 100 gram (gr) sayur lobak, bisa menyumbang sekitar 21 kalori; 0.9 gr protein; 0.1 gr lemak; 4.2 gr karbohidrat; dan 1.4 gr serat.

Selain itu, sejumlah mineral dan vitamin juga turut melengkapi zat gizi di dalam sayuran asal Tiongkok ini.

Mulai dari kalsium; fosfor; zat besi; natrium; kalium; tembaga; seng; vitamin B; vitamin C; hingga vitamin K.