4 Khasiat Makan Oatmeal Secara Rutin, Baik untuk Penderita Asma

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai menu sarapan sehat yang bisa Anda konsumsi setiap hari.

Salah satunya ialah oatmeal. Selain mudah disiapkan, oatmeal juga kaya nutrisi penting yang mendukung tubuh tetap bugar dan kuat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Menurunkan Risiko Penyakit Jantung

Penyakit jantung menjadi penyebab utama kematian di banyak negara.

Makan oatmeal secara rutin terbukti menurunkan risiko penyakit jantung karena kandungan beta-glukannya membantu menurunkan gula darah dan kolesterol total.

Studi jangka panjang pada ribuan peserta menunjukkan bahwa konsumsi biji-bijian utuh meningkatkan kadar kolesterol baik (HDL) sekaligus menurunkan tekanan darah, gula darah, trigliserida, dan lingkar pinggang.

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2. Mengurangi Gejala Asma

Penelitian menunjukkan bahwa pola makan kaya gandum, buah, sayur, kacang-kacangan, dan biji-bijian bisa membantu mengurangi gejala asma pada anak.

Asma membuat saluran udara di paru-paru menyempit, menimbulkan batuk, sesak napas, dan mengi.