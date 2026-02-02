menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Khasiat Mandi dengan Air Daun Salam, Bikin Kulit Makin Lembap

4 Khasiat Mandi dengan Air Daun Salam, Bikin Kulit Makin Lembap

4 Khasiat Mandi dengan Air Daun Salam, Bikin Kulit Makin Lembap
Daun Salam. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN salam merupakan salah satu jenis tanaman herbal yang mengandung segudang manfaat.

Kemampuan daun salam dalam menyehatkan tubuh dipercaya masyarakat sebagai daun ajaib yang luar biasa.

Daun salam bisa diolah dengan di minum atau juga bisa dijadikan rebusan untuk berendam.

Daun salam mengandung senyawa alami seperti eugenol dan myrcene yang terbukti secara efektif bisa mengurangi rasa sakit.

Minyak atsiri yang terkandung di daun salam bisa mengobati ketegangan urat syaraf dan mengembalikan tubuh menjadi bugar.

Di dalam kandungan senyawa parthenolides, daun salam juga efektif meredakan sakit dan nyeri.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meredakan stres

Manfaat air daun salam yang pertama ialah ampuh meredakan stres.

Ada beberapa manfaat mandi dengan air daun salam untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah tentu saja meredakan stres.

