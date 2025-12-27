4 Khasiat Mengonsumsi Buah Persik untuk Menurunkan Berat Badan
jpnn.com, JAKARTA - PERSIK merupakan salah satu buah yang jarang dikonsumsi masyarakat Indonesia.
Memiliki tekstur lembut dan halus dengan rasa manis dan asam yang khas, buah persik merupakan salah satu buah istimewa yang dikagumi banyak orang.
Berasal dari Asia Tenggara, buah persik merupakan buah yang mengandung banyak antioksidan, mineral, dan vitamin yang menyehatkan dan menyembuhkan.
Buah persik mengandung banyak beta-karoten, likopen, dan lutein, yang dikenal memiliki efek perlindungan bagi mata dan jantung.
Buah persik juga kaya akan vitamin C, yang dikenal bisa meningkatkan kesehatan kulit dengan meningkatkan produksi kolagen.
Kandungan lutein, antioksidan yang membantu melawan kerusakan akibat radikal bebas, membantu menjaga kesehatan dan keremajaan kulit. Buah persik juga dikenal karena sifat diuretiknya yang kaya.
Karena buah persik mengandung banyak kalium, buah ini meniadakan efek buruk natrium dan membantu menjaga keseimbangan air yang baik dalam tubuh.
Kandungan kalium, magnesium, dan fosfor yang tinggi juga menjadikan buah persik pilihan yang baik bagi penderita tekanan darah tinggi.
Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi buah persik yang ternyata baik untuk menurunkan berat badan dan salah satunya adalah rendah kalori.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Turunkan Berat Badan dengan Rutin Minum 5 Teh Herbal Ini
- 3 Jus Buah Ini Bikin Proses Penurunan Berat Badan Makin Cepat
- 5 Manfaat Kacang Tanah, Turunkan Risiko Serangan Kanker
- 8 Jenis Teh Ini Bikin Berat Badan Ambyar
- 10 Makanan Super untuk Menurunkan Berat Badan
- 3 Khasiat Minum Air Kelapa, Kulit Bakalan Makin Kinclong