4 Khasiat Minum Air Kelapa, Baik untuk Kesehatan Jantung

jpnn.com, JAKARTA - AIR kelapa merupakan salah satu minuman pelepas dahaga yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

Salah satunya bisa membantu meningkatkan metabolisme tubuh. Tak hanya itu, ternyata minum air kelapa setiap hari ini juga ampuh untuk mengatasi berbagai macam penyakit kronis lainnya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Turunkan Tingkat Gula Darah

Penelitian telah menemukan bahwa minum air kelapa bisa membantu mengurangi kadar gula darah dan juga mengurangi stres.

Selain itu, air kelapa juga kaya akan magnesium sehingga bisa membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan sekaligus mengurangi kadar gula darah pada mereka yang menderita diabetes tipe-2.

2. Perbaiki Kesehatan Jantung

Minum air kelapa bisa membantu menurunkan risiko terkena serangan jantung, tekanan darah tinggi, dan hipertensi.

Air kelapa menawarkan efek antitrombotik, sehingga bisa membantu mencegah pembekuan darah, mengurangi kolesterol, yang mungkin berpengaruh pada tekanan darah dengan menyumbat arteri.

3. Melancarkan Pencernaan

Jika minum air kelapa setiap hari, bisa membantu memperbaiki sistem pencernaan secara alami.