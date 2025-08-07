menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Khasiat Minum Air Lemon, Ampuh Redakan Stres

4 Khasiat Minum Air Lemon, Ampuh Redakan Stres

4 Khasiat Minum Air Lemon, Ampuh Redakan Stres
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Lemon. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - LEMON merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Untuk mendapatkan manfaatnya yang baik untuk tubuh, Anda bisa mengonsumsinya dalam bentuk air lemon.

Cara membuatnya pun sangat mudah, cukup mencampurkan air mineral dengan potongan buah lemon.

Baca Juga:

Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, Anda harus meminumnya secara rutin setiap hari.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menambah energi

Minum air lemon setiap pagi bisa membantu mengembalikan energi di siang hari atau pun waktu lainnya.

Baca Juga:

Dengan demikian, kamu akan bersemangat untuk menjalani aktivitas dari pagi hingga malam hari.

2. Imun tubuh meningkat

Air lemon mengandung antioksidan yang bisa meningkatkan sistem imun di dalam tubuh.

Ada beberapa khasiat rutin minum air lemon yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah tentu saja meredakan stres.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI