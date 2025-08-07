4 Khasiat Minum Air Lemon, Ampuh Redakan Stres

jpnn.com, JAKARTA - LEMON merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Untuk mendapatkan manfaatnya yang baik untuk tubuh, Anda bisa mengonsumsinya dalam bentuk air lemon.

Cara membuatnya pun sangat mudah, cukup mencampurkan air mineral dengan potongan buah lemon.

Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, Anda harus meminumnya secara rutin setiap hari.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menambah energi

Minum air lemon setiap pagi bisa membantu mengembalikan energi di siang hari atau pun waktu lainnya.

Dengan demikian, kamu akan bersemangat untuk menjalani aktivitas dari pagi hingga malam hari.

2. Imun tubuh meningkat

Air lemon mengandung antioksidan yang bisa meningkatkan sistem imun di dalam tubuh.