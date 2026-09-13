4 Khasiat Minum Susu Murni, Wanita Pasti Suka
jpnn.com, JAKARTA - SUSU merupakan salah satu minuman padat nutrisi yang wajib dikonsumsi semua orang.
Menjadikan susu murni bagian dari rutinitas harian bisa menjadi langkah sederhana untuk mendukung gaya hidup sehat.
Berikut beberapa manfaat minum susu murni setiap hari, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mengurangi Risiko Penyakit
Minum susu murni setiap hari bisa membantu menurunkan risiko berbagai penyakit, termasuk penyakit jantung, strok, tekanan darah tinggi, obesitas, kanker kolorektal, dan osteoporosis.
Kalsium dalam susu juga melindungi usus dengan mengikat zat-zat berbahaya, sehingga mengurangi kemungkinan pertumbuhan sel kanker.
2. Mengandung Asam Lemak yang Bermanfaat
Susu murni mengandung lebih dari 400 jenis asam lemak seperti C15:0 dan C17:0 yang bisa mengurangi peradangan, memperbaiki sel, serta menurunkan kadar lipid darah.
Susu dari sapi yang diberi pakan rumput juga mengandung lebih banyak omega-3 dan CLA.
Hal itu ampuh mendukung kesehatan jantung dan mencegah penumpukan plak di arteri.
Ada beberapa manfaat rutin minum susu murni setiap hari yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah baik untuk kesehatan tulang.
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