4 Khasiat Rebusan Daun Binahong, Pria Pasti Suka

jpnn.com, JAKARTA - DAUN binahong merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Daun binahong berasal dari Tiongkok dengan nama Dhen San Chi.

Secara tradisional, herbal ini sering digunakan untuk mengobati berbagai penyakit seperti hipertensi, asam urat, tipes, kolesterol tinggi, nyeri sendi, pegal linu, dan penyakit diabetes.

Meskipun masih jarang terdengar namanya, daun binahong sejatinya telah lama digunakan sebagai bahan obat tradisional.

Beberapa penelitian membuktikan manfaat daun binahong untuk mempercepat penyembuhan luka diabetes, luka bekas operasi atau luka bakar.

Herbal ini memiliki senyawa alkaloid, flavonoid, polifenol, saponin, dan antraquinon yang efektif sebagai antibakteri.

Tersusun atas senyawa-senyawa aktif yang berguna sebagai antivirus dan antimikroba, binahong memberikan khasiat kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.