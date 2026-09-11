4 Khasiat Rutin Maka Telur yang Bikin Kaget
jpnn.com, JAKARTA - TELUR merupakan salah satu makanan tinggi kandungan protein yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.
Mengolah telur dengan cara direbus lebih dianjurkan daripada digoreng karena manfaat yang didapatkan bisa lebih banyak.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Membantu menurunkan berat badan
Sarapan makan telur dilengkapi roti panggang nemiliki indeks rasa kenyang mencapai 50 persen lebih tinggi dibandingkan sereal.
Menu ini sangat cocok untuk kamu yang sedang menjalani program diet.
2. Membantu perkembangan otak
Kandungan kolin yang terdapat pada telur baik untuk tubuh. Kolin berperan penting sebagai nutrisi yang memfasilitasi perkembangan otak pada janin dan bayi yang baru lahir.
Pada 1 butir telur per hari bisa menyediakan 28 persen dari kebutuhan ibu hamil.
3. Meningkatkan energi tubuh
Telur diketahui memiliki indeks kenyang yang tinggi sehingga tubuh akan merasa kenyang lebih lama.
Ada beberapa manfaat rutin makan telur yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah meningkatkan kebutuhan zat besi.
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