menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Khasiat Rutin Maka Telur yang Bikin Kaget

4 Khasiat Rutin Maka Telur yang Bikin Kaget

4 Khasiat Rutin Maka Telur yang Bikin Kaget
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi telur. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - TELUR merupakan salah satu makanan tinggi kandungan protein yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

Mengolah telur dengan cara direbus lebih dianjurkan daripada digoreng karena manfaat yang didapatkan bisa lebih banyak.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Membantu menurunkan berat badan

Sarapan makan telur dilengkapi roti panggang nemiliki indeks rasa kenyang mencapai 50 persen lebih tinggi dibandingkan sereal.

Menu ini sangat cocok untuk kamu yang sedang menjalani program diet.

2. Membantu perkembangan otak

Kandungan kolin yang terdapat pada telur baik untuk tubuh. Kolin berperan penting sebagai nutrisi yang memfasilitasi perkembangan otak pada janin dan bayi yang baru lahir.

Baca Juga:

Pada 1 butir telur per hari bisa menyediakan 28 persen dari kebutuhan ibu hamil.

3. Meningkatkan energi tubuh

Telur diketahui memiliki indeks kenyang yang tinggi sehingga tubuh akan merasa kenyang lebih lama.

Ada beberapa manfaat rutin makan telur yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah meningkatkan kebutuhan zat besi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI