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4 Khasiat Rutin Makan Petai, Baik untuk Penderita Asam Urat

4 Khasiat Rutin Makan Petai, Baik untuk Penderita Asam Urat
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Petai. Foto: BlackAkaliko/Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang tidak suka makan petai karena bisa menimbulkan bau tidak sedap saat buang air kecil.

Namun, jangan salah. Petai ternyata kaya akan nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh.

Tidak hanya nikmat untuk dikonsumsi, petai atau pete juga memiliki banyak khasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, salah satunya asam urat.

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Buah petai atau pete ini memang baunya menyengat dan tidak enak.

Hal ini lantaran terdapat kandungan asam amino dan sulfur di dalam bijinya.

Beberapa kandungan dalam pete yang sangat ampuh untuk menurunkan kadar asam urat dalam tubuh di antaranya adalah vitamin C, vitamin B, flavonoid, potassium, kalium dan juga magnesium.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan Asam Urat Tinggi

Vitamin C yang terkandung dalam pete juga sangat ampuh untuk menurunkan kadar asam urat orang dewasa.

Ada beberapa manfaat rutin makan petai yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah menurunkan asam urat.

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