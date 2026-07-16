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4 Khasiat Seledri Campur Madu yang Bikin Kaget

4 Khasiat Seledri Campur Madu yang Bikin Kaget
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Jus Seledri. Foto: Hallosehat

jpnn.com, JAKARTA - SELEDRI merupakan salah satu sayuran yang mengandung segudang nutrisi.

Salah satu cara mendapatkan manfaat seledri ialah dengan mengonsumsinya dalam bentuk rebusan.

Kandungan seledri memang tidak bisa disepelekan, sebab memiliki kadar enzim dan antioksidan yang tinggi di seluruh bagian sayurnya.

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Salah satunya yaitu karena tanaman ini ternyata memiliki kadar enzim dan antioksidan yang besar di seluruh bagian sayurnya.

Kandungan seledri pun punya banyak zat bernutrisi seperti: folate; potasium; vitamin B6; vitamin C; dan vitamin K.

Hampir seluruh bagian dari seledri dari mulai biji, batang hingga daun memiliki manfaat bagi kesehatan.

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Adapun salah satu manfaat daun seledri bisa diolah dengan merebusnya.

Caranya siapkan satu ikat (1/4 gram) daun seledri, lalu rebus dengan 2 liter air.

Ada beberapa manfaat seledri yang dicampur madu untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah tentu saja meningkatkan sistem imun.

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