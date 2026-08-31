4 Khasiat Stroberi untuk Menurunkan Berat Badan

jpnn.com, JAKARTA - STROBERI merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Konsumsilah stroberi untuk menurunkan berat badan, karena buah yang satu ini bisa membantu Anda mencapai tujuan kesehatan dengan cara yang lezat dan bergizi.

Stroberi kaya serat, yang membantu Anda merasa kenyang lebih lama, sehingga mengurangi asupan kalori Anda secara keseluruhan.

Rasa manisnya juga bisa mengurangi keinginan mengonsumsi gula dan mencegah Anda mengonsumsi camilan berbahaya.

Bukan itu saja. Efek antioksidannya bisa membantu mencegah peradangan, yang umumnya terkait dengan penambahan berat badan.

Namun, berhati-hatilah saat mengonsumsi buah ini. Konsumsi buah manis ini secara berlebihan bisa menimbulkan efek yang parah.

Stroberi adalah buah yang lezat dan bergizi. Warnanya merah cerah dan memiliki rasa manis yang agak tajam.

Stroberi bukanlah buah beri, melainkan campuran buah pelengkap.

Ini menandakan bahwa bagian berdaging dari stroberi adalah batangnya, yang berisi biji-biji kecil berwarna kuning. Biji-biji ini adalah buah asli dari tanaman stroberi.