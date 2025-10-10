menu
4 Khasiat Susu Campur Kurma, Baik untuk Jantung

4 Khasiat Susu Campur Kurma, Baik untuk Jantung

4 Khasiat Susu Campur Kurma, Baik untuk Jantung
Susu. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SUSU merupakan salah satu minuman yang mengandung segudang manfaat untuk tubuh.

Susu mengandung protein hewani, vitamin dan zat-zat yang kaya akan kebutuhan tubuh.

Sedangkan kurma mengandung zah kalium, natrium yang tinggi dan berfungsi meremajakan kulit.

Bila keduanya dicampur maka kandungan tersebut pun akan melimpah dan menyehatkan tubuh.

1. Menjaga kesehatan jantung

Salah satu manfaat yang ditawarkan oleh susu kurma adalah baik untuk kesehatan jantung.

Kandungan nutrisi yang ada di dalamnya ternyata bisa menurunkan pemicu penyakit jantung.

Mengonsumsi kurma salah satu manfaatnya adalah bisa menurunkan tekanan darah hingga menjadi stabil.

Ada beberapa manfaat susu yang dicampur kurma untuk kesehatan tubuh Anda dan salah satunya ialah tentu saja meredakan sembelit.

