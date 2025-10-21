menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Khasiat Susu Kedelai Campur Madu, Baik untuk Pencernaan

4 Khasiat Susu Kedelai Campur Madu, Baik untuk Pencernaan

4 Khasiat Susu Kedelai Campur Madu, Baik untuk Pencernaan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Susu kedelai. Foto dukang/123rf

jpnn.com, JAKARTA - SUSU merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang karena baik untuk kesehatan tubuh.

Salah satu jenis susu yang cukup populer ialah susu kedelai.

Susu kedelai merupakan minuman super yang dikemas dengan berbagai nutrisi.

Baca Juga:

Kalsium dan vitamin yang ada dalam susu akan membantu menjaga tulang kita tetap sehat dan kuat.

Adapun madu memiliki kandungan antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi, yang membuatnya sempurna untuk melawan banyak infeksi besar dan kecil.

Kombinasi kedua bahan ampuh ini menghasilkan keajaiban di tubuh, jika dikonsumsi setiap hari.

Baca Juga:

Untuk mengetahui lebih jelas, berikut ini khasiat susu kedelai dicampur madu bagi kesehatan tubuh, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menyehatkan pencernaan

Madu memiliki sifat prebiotik yang bisa merangsang pertumbuhan dan perkembangan bakteri baik.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi susu kedelai yang dicampur madu untuk kesehatan dan salah satunya mengatasi insomnia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI