menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Khasiat Teh Kembang Sepatu, Baik untuk Kesehatan Hati

4 Khasiat Teh Kembang Sepatu, Baik untuk Kesehatan Hati

4 Khasiat Teh Kembang Sepatu, Baik untuk Kesehatan Hati
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi teh kembang sepatu. Foto: Laman Prevention

jpnn.com, JAKARTA - KEMBANG sepatu merupakan salah satu bunga yang baik untuk kesehatan tubuh.

Anda bisa mendapatkan manfaat bunga yang satu ini dengan mengolahnya dalam bentuk teh.

Meski cita rasanya unik, teh ini menyimpan berbagai khasiat yang didukung penelitian.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengendalikan Gula Darah

Teh kembang sepatu mengandung polifenol dan asam organik yang bisa meningkatkan sensitivitas insulin.

Beberapa studi menunjukkan bahwa konsumsi teh kembang sepatu tanpa pemanis bisa secara signifikan menurunkan kadar gula darah tinggi.

Baca Juga:

Teh kembang sepatu baik bagi penderita pradiabetes atau diabetes.

2. Mendukung Kesehatan Hati

Beberapa penelitian pada hewan menunjukkan bahwa teh kembang sepatu bisa melindungi hati dari kerusakan.

Ada beberapa manfaat teh kembang sepatu yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah baik untuk menjaga kesehatan hati.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI