4 Khasiat Temulawak Campur Kunyit, Baik untuk Sistem Pencernaan

jpnn.com, JAKARTA - TEMULAWAK merupakan tanaman yang mengandung segudang nutrisi.

Rimpang temulawak mengandung kurkuminoid, minyak atsiri, pati, protein, lemak, selulosa, dan mineral.

Kurkuminoid adalah zat pemberi warna kuning pada temulawak dan kunyit.

Berikut manfaat minum kunyit campur temulawak untuk kesehatan, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Bersifat antioksidan

Antioksidan berperan untuk melindungi tubuh dari paparan radikal bebas yang dipercaya sebagai sumber dari berbagai penyakit.

Kunyit dan temulawak dipercaya sebagai agen antioksidan yang bisa menetralkan radikal bebas karena struktur kimia yang ada di dalamnya.

Baca Juga: 6 Manfaat Kunyit yang Bikin Kaget

Selain itu, kunyit dan temulawak juga bisa meningkatkan aktivitas enzim antioksidan yang ada di dalam tubuh.

2. Bersifat antiinflamasi

Peradangan bisa merusak tubuh. Para ilmuwan percaya bahwa peradangan merupakan akar dari sejumlah penyakit kronis seperti jantung, kanker, dan masih banyak lainnya.