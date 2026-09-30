menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Khasiat Wortel untuk Kesehatan Mata yang Perlu Anda Ketahui

4 Khasiat Wortel untuk Kesehatan Mata yang Perlu Anda Ketahui

4 Khasiat Wortel untuk Kesehatan Mata yang Perlu Anda Ketahui
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wortel. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - WORTEL merupakan sayuran yang telah lama dikenal bisa membantu menjaga kesehatan mata.

Kandungan vitamin dan antioksidan di dalamnya berperan melindungi fungsi penglihatan, baik saat ini maupun di masa mendatang.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Mendukung Penglihatan di Malam Hari

Wortel kaya beta-karoten, antioksidan yang di dalam tubuh akan diubah menjadi vitamin A.

Vitamin ini berperan dalam pembentukan rhodopsin, pigmen pada retina yang membantu mata melihat dalam kondisi cahaya redup.

Kekurangan vitamin A bisa menyebabkan rabun malam.

Baca Juga:

Mengonsumsi sekitar satu cangkir wortel mentah sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan harian vitamin A.

2. Mengurangi Risiko Degenerasi Makula Terkait Usia

Degenerasi makula terkait usia (AMD) merupakan salah satu penyebab umum penurunan penglihatan sentral.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi wortel yang baik untuk kesehatan mata dan salah satunya ialah tentu saja menurunkan risiko katarak.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI