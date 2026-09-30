4 Khasiat Wortel untuk Kesehatan Mata yang Perlu Anda Ketahui
jpnn.com, JAKARTA - WORTEL merupakan sayuran yang telah lama dikenal bisa membantu menjaga kesehatan mata.
Kandungan vitamin dan antioksidan di dalamnya berperan melindungi fungsi penglihatan, baik saat ini maupun di masa mendatang.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mendukung Penglihatan di Malam Hari
Wortel kaya beta-karoten, antioksidan yang di dalam tubuh akan diubah menjadi vitamin A.
Vitamin ini berperan dalam pembentukan rhodopsin, pigmen pada retina yang membantu mata melihat dalam kondisi cahaya redup.
Kekurangan vitamin A bisa menyebabkan rabun malam.
Mengonsumsi sekitar satu cangkir wortel mentah sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan harian vitamin A.
2. Mengurangi Risiko Degenerasi Makula Terkait Usia
Degenerasi makula terkait usia (AMD) merupakan salah satu penyebab umum penurunan penglihatan sentral.
Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi wortel yang baik untuk kesehatan mata dan salah satunya ialah tentu saja menurunkan risiko katarak.
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