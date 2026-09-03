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4 Kompetisi Menanti Borneo FC, Satu Trofi Jadi Harga Mati

4 Kompetisi Menanti Borneo FC, Satu Trofi Jadi Harga Mati
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Suporter Borneo FC. Foto: borneofc

jpnn.com - SAMARINDA - Borneo FC Samarinda bakal menghadapi musim yang jauh lebih sibuk karena akan tampil di empat kompetisi sekaligus.

Namun, target utamanya adalah di Super League 2026/2027.

Padatnya agenda akan menjadi tantangan besar bagi skuad asuhan Mauro Jeronimo.

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Selain Super League, Borneo FC juga akan berlaga di League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League (ACGL) 2026/2027.

Empat panggung tersebut membuka peluang bagi Borneo FC untuk menunjukkan kualitasnya di level domestik, Asia Tenggara, dan Asia.

Namun, manajemen Pesut Etam tidak ingin terlena dengan banyaknya kompetisi yang harus dijalani.

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Manajer Borneo FC, Dandri Dauri, memberikan penekanan tegas soal prioritas tim. Baginya, Super League tetap berada di urutan teratas.

Dandri tidak ingin pengalaman pahit musim lalu kembali terulang. Saat itu, Borneo FC sebenarnya mampu bersaing ketat dalam perburuan gelar hingga akhir musim. 

Borneo FC akan menjalani empat kompetisi sekaligus. Manajer Dandri Dauri menegaskan target utamanya tetap di Super League.

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