4 Korban Helikopter Jatuh di Mimika Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com - Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi empat korban penumpang helikopter PT Intan Angkasa PK-IWS yang jatuh di sekitar Distrik Jila, Kabupaten Mimika.

Keempat korban helikopter jatuh, termasuk pilot dan penumpang, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Kepala Subseksi Operasi Siaga SAR Timika, Charles Y. Batlajery menyatakan keempat korban ditemukan pada Jumat, 12 September 2025, sekitar pukul 10.21 WIT.

"Setelah ditemukan, keempat korban langsung dievakuasi ke Distrik Jila sebelum nantinya dibawa ke Kota Timika." ungkapnya

Charles menambahkan, seluruh tim SAR akan kembali ke Timika bersama para korban setelah helikopter yang masih berada di lokasi jatuhnya pesawat kembali beroperasi.

Helikopter PT Intan Angkasa dengan registrasi PK-IWS ini sebelumnya hilang kontak pada Rabu, 10 September 2025, saat dalam perjalanan dari Ilaga, Kabupaten Puncak, menuju Timika.

Upaya pencarian dilakukan dengan helikopter lain, yaitu PK-IWD, yang akhirnya berhasil menemukan lokasi jatuhnya pesawat. Puing-puing helikopter ditemukan di tebing pegunungan, dengan lokasi terdekat dari Distrik Jila.

Adapun identitas korban yang ditemukan ialah Pilot Eko Puja, Sudirman (HLO), serta dua penumpang bernama Anto dan Zulkifli. (mcd30/jpnn)