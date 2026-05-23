4 Laga Pekan Terakhir Super League Hari Ini yang Wajib Jadi Sorotan, Termasuk Persib Vs Persijap

jpnn.com - BANGKALAN - Dua dari sembilan laga pekan terakhir Super League musim ini menghasilkan lima gol, Jumat (22/5).

Tuan rumah Arema FC menang 3-1 dari pesaing terdekatnya di papan tengah, yakni PSIM Yogyakarta.

Sementara itu, Dewa United kalah 0-1 dari tamunya, yakni Bali United.

Sabtu (23/5) sore ini hadir serentak tujuh pertandingan sisa.

Empat dari tujuh pertandingan itu pantas mendapat sorotan lantaran menentukan status juara dan tim yang terdegradasi.

Duel Persib vs Persijap dan Borneo FC vs Madura United akan memastikan pemilik status jawara Super League musim ini.

Si petahana Persib hanya butuh satu poin saja untuk mencetak hattrick beruntun juara.

Sementara itu, laga Madura United vs PSM Makassar dan Persita Tangerang vs Persis Solo juga sangat penting terutama untuk Madura United dan Persis Solo.