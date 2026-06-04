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4 Langkah Utama Kepala BGN Baru, Nomor 3 soal Dapur

4 Langkah Utama Kepala BGN Baru, Nomor 3 soal Dapur
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Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang saat konferensi pers, pada Kamis (4/6). Foto: tangkapan layar kanal Youtube Badan Gizi Nasional

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengatakan pihaknya bakal melakukan efisiensi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut dia, pimpinan baru BGN fokus pada pembenahan tata kelola dan efisiensi anggaran program MBG.

“Kami unsur pimpinan telah memulai konsolidasi internal BGN. Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran,” ujar Nanik di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Kamis (4/6).

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Menurut dia, efisiensi menjadi perhatian utama BGN meskipun anggaran program MBG saat ini mencapai Rp268 triliun.

“Kami concern, hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal Rp268 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, tetapi tidak mengurangi sasaran,” katanya.

Nanik menjelaskan, terdapat empat langkah utama yang akan ditempuh BGN untuk menekan penggunaan anggaran, yakni:

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  • Melakukan refocusing penerima manfaat.
  • Memberlakukan moratorium pembangunan dapur baru.
  • Membenahi dapur yang telah beroperasi agar sesuai standar.
  • Menyusun skema pelaksanaan MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tanpa membebani APBN secara penuh.

“Jadi, kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang,” tuturnya.

Adapun, Nanik baru dua hari diangkat menjadi kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana yang ditangkap Kejaksaan Agung. (mcr4/jpnn)

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Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengatakan pihaknya bakal melakukan efisiensi dalam pelaksanaan MBG


Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

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