JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Makanan Ini Ampuh Menurunkan Tekanan Darah Tinggi Tanpa Efek Samping

4 Makanan Ini Ampuh Menurunkan Tekanan Darah Tinggi Tanpa Efek Samping

4 Makanan Ini Ampuh Menurunkan Tekanan Darah Tinggi Tanpa Efek Samping
Ilustrasi jus tomat. Foto: (ANTARA/Shutterstock)

jpnn.com, JAKARTA - TEKANAN darah tinggi merupakan salah satu penyakit yang harus segera diatasi.

Pasalnya, tekanan darah tinggi bisa menyebabkan berbagai komplikasi hipertensi yang mengganggu kesehatan.

Hipertensi atau tekanan darah tinggi tidak boleh dianggap sepele.

Siapa pun yang memiliki kondisi ini, hanya dengan minum obat saja tidak cukup untuk bisa mengontrol dan menurunkan tekanan darah.

Salah satu cara untuk mengontrol tekanan darah tinggi adalah dengan menerapkan pola makan sehat, mulai dari memilih menu makanan penurun darah tinggi, menghitung kalori, dan memantau porsinya.

Makanan yang dikonsumsi juga berperan terhadap tekanan darah.

Biasanya, makanan yang disarankan untuk pasien hipertensi merupakan makanan yang rendah natrium, lemak dan kolesterol, tetapi tinggi akan serat, kalsium, kalium, dan protein.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu menurunkan tekanan darah tinggi dan salah satunya ialah tentu saja oatmeal.

