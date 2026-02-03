4 Makanan Ini Ampuh Tingkatkan Gairah Pria

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI hubungan ranjang yang rutin bisa membuat pasangan bahagia.

Namun, stres bisa membuat gairah pasangan suami istri menurun.

Bila hal tersebut diabaikan, maka tak heran jika mengganggu hubungan dengan pasangan.

Oleh sebab itu, untuk tetap dalam performa yang membara, seorang pria yang mengalami stres wajib mengonsumsi makanan yang bisa meningkatkan gairah tersebut.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Ikan

Lemak yang terkandung dalam ikan ternyata sangat ampuh untuk menambah gairah pria.

Sebab, lemak yang terkandung pada ikan mackerel, herring, trout, sarden, dan tuna albacore mengandung asam lemak omega-3.

2. Asparagus

Manfaat sayuran memang tak diragukan lagi untuk untuk kesehatan.