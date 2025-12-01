4 Makanan Ini Bikin Berat Badan Anda Naik dengan Mudah

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang yang ingin menurunkan berat badan mereka dengan berbagai alasan.

Mulai dari alasan kesehatan, hingga meningkatkan penampilan agar lebih menarik.

Namun tahukah Anda, ada beberapa jenis makanan yang justru bisa menaikkan berat badan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kacang Tanah

Kacang tanah populer karena protein dan lemak sehatnya, tetapi juga kaya kalori (567 kalori) per 100 gram.

Mengonsumsi kacang tanah berlebihan, apalagi bersamaan dengan camilan lain, bisa memicu kenaikan berat badan.

Meski mengandung lemak sehat, tetap penting untuk mengendalikan porsi konsumsi.

2. Yogurt

Yogurt sering dianggap sehat, tetapi banyak varian beraroma mengandung gula tambahan hingga 15-18 gram per sajian.