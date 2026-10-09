4 Makanan Ini Bikin Daya Ingat Terjaga Tetap Baik
jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI berbagai makanan bergizi bisa membantu meningkatkan daya ingat.
Menu makanan yang baik untuk memori dan fungsi otak Anda adalah jenis-jenis makanan yang bisa memperlancar peredaran darah menuju ke otak.
Selain itu, otak juga membutuhkan antioksidan. Neuron pada otak sangat rentan dengan oksidasi oleh radikal bebas.
Ibaratnya seperti sepotong apel yang dibiarkan dalam keadaan terkupas, maka apel tersebut akan berubah warna menjadi kecokelatan dan “menua” secara prematur.
Begitu juga kira-kira yang terjadi pada otak. Antioksidan berfungsi untuk menetralkan radikal bebas ini.
Bila otak mendapat asupan antioksidan yang cukup, maka bagian-bagian otak akan terlindung dari serangan radikal bebas tersebut, termasuk bagian otak yag bernama hippocampus, bagian otak yang menjadi kunci dari daya ingat.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Daging putih
Daging ayam dan kalkun mampu meningkatkan kemampuan kognitif. Pasalnya, daging putih rendah kandungan lemak jenuh dan kolesterol.
Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu meningkatkan daya ingat dan salah satunya ialah tentu saja daging putih.
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