4 Makanan Ini Bikin Daya Ingat Terjaga Tetap Baik

jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI berbagai makanan bergizi bisa membantu meningkatkan daya ingat.

Menu makanan yang baik untuk memori dan fungsi otak Anda adalah jenis-jenis makanan yang bisa memperlancar peredaran darah menuju ke otak.

Selain itu, otak juga membutuhkan antioksidan. Neuron pada otak sangat rentan dengan oksidasi oleh radikal bebas.

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Ibaratnya seperti sepotong apel yang dibiarkan dalam keadaan terkupas, maka apel tersebut akan berubah warna menjadi kecokelatan dan “menua” secara prematur.

Begitu juga kira-kira yang terjadi pada otak. Antioksidan berfungsi untuk menetralkan radikal bebas ini.

Bila otak mendapat asupan antioksidan yang cukup, maka bagian-bagian otak akan terlindung dari serangan radikal bebas tersebut, termasuk bagian otak yag bernama hippocampus, bagian otak yang menjadi kunci dari daya ingat.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Daging putih

Daging ayam dan kalkun mampu meningkatkan kemampuan kognitif. Pasalnya, daging putih rendah kandungan lemak jenuh dan kolesterol.