4 Makanan Ini Bikin Stamina Makin Kuat di Ranjang

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai cara yang bisa pasangan lakukan untuk meningkatkan stamina.

Tak sekedar makanan, saat ini terdapat bahan-bahan alami dengan kandungan yang baik untuk kesehatan reproduksi.

Bahkan jika rutin mengonsumsinya, dipercaya bisa mengurangi resiko impotensi pada pria.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Semangka

Makanan pertama yang bisa meningkatkan stamina ialah semangka.

Buah ini berfungsi sebagai viagra dan bisa mengendurkan pembuluh darah tanpa menimbulkan efek samping.

Rahasia di balik kekuatannya adalah phytonutrisi yang disebut citrulline, yang membantu meningkatkan cairan perempuan.

Caranya mudah, potong semangka menjadi beberapa bagian kecil.