menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Makanan Ini Bikin Stamina Makin Kuat di Ranjang

4 Makanan Ini Bikin Stamina Makin Kuat di Ranjang

4 Makanan Ini Bikin Stamina Makin Kuat di Ranjang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kayu Manis. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai cara yang bisa pasangan lakukan untuk meningkatkan stamina.

Tak sekedar makanan, saat ini terdapat bahan-bahan alami dengan kandungan yang baik untuk kesehatan reproduksi.

Bahkan jika rutin mengonsumsinya, dipercaya bisa mengurangi resiko impotensi pada pria.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Semangka

Makanan pertama yang bisa meningkatkan stamina ialah semangka.

Buah ini berfungsi sebagai viagra dan bisa mengendurkan pembuluh darah tanpa menimbulkan efek samping.

Baca Juga:

Rahasia di balik kekuatannya adalah phytonutrisi yang disebut citrulline, yang membantu meningkatkan cairan perempuan.

Caranya mudah, potong semangka menjadi beberapa bagian kecil.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu meningkatkan stamina di ranjang dan salah satunya ialah tentu saja benih bawang hijau.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI