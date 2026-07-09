4 Makanan Ini Ramah untuk Usus Anda
jpnn.com, JAKARTA - USUS merupakan salah satu organ tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.
Usus Anda memiliki banyak mikroba yang memengaruhi fisiologi Anda.
Oleh karena itu, menjaga kesehatan usus yang baik sangat penting untuk kesehatan tubuh dan pikiran Anda.
Memilih jenis makanan yang ramah usus bisa jadi sulit. Jadi, apa makanan ramah usus yang biasa Anda konsumsi?
Makanan apa pun yang membantu pencernaan dengan memecah partikel makanan menjadi nutrisi dan energi adalah makanan yang ramah usus.
Misalnya, sayuran berdaun hijau, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, protein rendah lemak, makanan super seperti alpukat bisa menciptakan lingkungan usus yang positif.
Di sisi lain, makanan cepat saji, daging merah berlebih, telur, dan produk susu bisa merusak kesehatan usus Anda.
Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.
Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang baik untuk usus Anda dan aman dikonsumsi dan salah satunya adalah makanan fermentasi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 6 Makanan Kaya Kandungan Kalsium yang Wajib Anda Konsumsi
- 5 Makanan Rendah Kalori Ini Bikin Berat Badan Naik dengan Mudah
- 5 Makanan Ini Bantu Berat Badan Tetap Terjaga
- 5 Makanan Tinggi Kandungan Serat yang Wajib Anda Konsumsi Setiap Hari
- 4 Makanan Kaya Kandungan Kalsium yang Cocok Dikonsumsi Vegan
- Cegah Pikun dengan Mengonsumsi 4 Makanan Ini